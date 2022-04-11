Евакуаційний рейс, психологічну допомогу та потрібні мапи тепер можна знайти через додаток "Київ Цифровий"

Для киян та всіх, хто перебуває у столиці, запустили низку нових функцій у мобільному додатку "Київ Цифровий". Зокрема, тепер там можна знайти рейси для евакуації з інших міст, дізнатися, де отримати психологічну підтримку, та багато іншого.

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Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, передає пресслужба міськради Києва.

Доступні функції у додатку "Київ Цифровий" умовно розділили на групи. У "Безпеці" можна знайти мапу укриттів у Києві, евакуаційні рейси з різних регіонів, місце тимчасового проживання.

У розділі "Допомога" знаходиться інформація з гуманітарної допомоги для киян, про те, як стати волонтером, подання заявки на підключення Wi-Fi в укриттях, та підв'язане посилання на фонд "Повернися живим".

У розділі "Здоров'я" можна знайти мапи травмпунктів, аптек, ветклінік, пунктів психологічної допомоги, отримати інформацію про донорство.

Крім того, зібрані мапи:

Через "Київ Цифровий" можна знайти платформи, на яких громадяни можуть залишити інформацію про руйнування, військові злочини, переміщення російських військ.

Нагадаємо, у чат-боті "єВоріг" тепер можна надсилати фото російських військових, викритих у геноциді у передмісті Києва. У бот "єВоріг" можна зайти прямо з головного екрана програми держпослуг "Дія" або за посиланням. При цьому, щоб скористатися ботом, потрібно авторизуватись у "Дії".

Фото: ua.depositphotos.com