В Украине создадут центр протезирования и лечения ПТСР для пострадавших от войны

В Украине собираются создать современный специализированный центр протезирования, реконструкции и лечения ПТСР для пострадавших от войны на базе функционирующей больницы во Львовской области.

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По планам, центр начнет принимать пациентов уже в январе-феврале 2023 года. Инициатива, получившая название Superhumans, основана бизнесменом Андреем Ставницером. Также ее поддерживает первая леди Украины Елена Зеленская.

"Ежедневно все мы видим страшные последствия российской агрессии. Россия разрушает не только города и дома, она калечит наших людей – детей и взрослых. Они теряют руки и ноги, получают ожоги и ранения, у них развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Но мы ценим каждую жизнь. Мы будем бороться за каждого человека и за то, чтобы он восстановился после любой травмы, чтобы имел все возможности для полноценной и счастливой жизни", - отметила она.

Фото: пресс-служба президента

По словам супруги президента, соотечественники, которые получили ранения или ампутацию, являются супергероями, они пережили страшные испытания и вышли из них еще сильнее и должны видеть уважение от других и чувствовать себя уверенно и свободно.

По словам Ставницера, большой миссией проекта является не допустить, чтобы украинцы, пережившие страшные ранения и травмы, не получили достойную жизнь.

"Возможности человека, который прошел через огонь, выжил, встал, собрался с силами и продолжил жить – не ограничены, они безграничны. И наша цель – дать пострадавшим от войны именно такое качество жизни и именно такое уважение от окружающих", - подчеркнул основатель Superhumans.

Отмечается, что в центр будут привлечены лучшие медицинские специалисты из США и Евросоюза, а всего в нем будет работать более 100 врачей из числа лучших специалистов со всего мира.

Фото: пресс-служба президента

Впоследствии на базе Superhumans планируют создать образовательный тренинговый центр для медиков из Украины и других стран, поскольку сейчас украинские специалисты накапливают огромный опыт лечения военных травм и смогут в дальнейшем делиться им с коллегами со всего мира.

Superhumans будет иметь 100 коек, две операционные, лабораторию по изготовлению протезов и большое физиотерапевтическое отделение. Клиника будет фокусироваться на протезировании для взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица и лечении посттравматического синдрома.

К созданию Superhumans уже присоединилась звездная команда друзей и послов, которые будут распространять информацию, помогать привлекать средства и профессионалов в проект. Это CEO и основатель фонда семьи Ричарда Брэнсона Virgin United Джин Оэльванг; кинорежиссер, актриса и активистка Труди Стайлер вместе со своим мужем Стингом; голливудский актер с украинскими корнями Лев Шрайбер; известный американский изобретатель и инноватор, основатель компании Not Impossible Labs Мик Эбелинг.

В медицинский совет вошли министр здравоохранения Виктор Ляшко, американский черепно-лицевой хирург Питер Константино и кандидат медицинских наук, кардиолог, главный врач Edem Clinic Алексей Башкирцев.

Кроме владельца крупнейшего украинского порта TIS Ставницера, проект Superhumans создается также по инициативе члена наблюдательного совета TIS Филиппа Грушко. Гендиректором центра станет Ольга Руднева – многолетний руководитель благотворительного фонда "АнтиСПИД" в Украине.

Superhumans сейчас начинает подготовку к реконструкции и проводит фандрейзинговую кампанию. Клиника является некоммерческой организацией, которая по договору лизинга проведет модернизацию и оборудование уже функционирующей государственной больницы во Львовской области. Впоследствии будет возможно масштабирование Superhumans в другие регионы Украины. Бюджетное финансирование клиники на этапе реконструкции не предусмотрено.

Superhumans будет руководствоваться независимым советом директоров и медицинским советом. Работа клиники будет финансироваться донорами, которые примут участие в фандрейзинговой кампании. Деятельность Superhumans будет аудировать одна из компаний так называемой "Большой четверки".

Фандрейзинговая кампания для поддержки Superhumans начнется в сентябре в США. Учредители намерены также презентовать проект в Великобритании, а затем и в странах ЕС.