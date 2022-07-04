Австрія готова допомогти відбудовувати інтернет-інфраструктуру України - Мінцифри

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з Держсекретарем у справах цифровізації та телекомунікацій Федерального уряду Австрії Флоріаном Турскі. Країна зацікавлена в обміні досвідом цифровізації послуг та застосунком "Дія", а також готова допомогти з відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури України.

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Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

У ході зустрічі українська сторона розповіла про досвід цифровізації України під час широкомасштабної війни.

"Представники Австрії були вражені тим, наскільки швидко ми впровадили цифрові документи в Дії, як активно продовжуємо запускати нові послуги та як тримаємо цифровий фронт", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Австрія зацікавлена в обміні з Україною досвідом цифровізації послуг та застосунком "Дія", а також готова допомогти з відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури.

У Мінцифри наголосили, що через російське вторгнення припинили працювати понад три тисячі базових станцій мобільних операторів.

Також зазначимо, що 4 липня у швейцарському Лугано розпочнеться Конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентує проєкт відповідного Плану табачення післявоєнного розвитку країни.

До відкриття заходу в онлайн-режимі долучиться Президент України. У конференції також візьмуть участь представники більш ніж 50 країн та міжнародних організацій.