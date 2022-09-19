МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років

МОЗ ухвалило зміни щодо вакцинації проти Covid-19. Тепер всі повнолітні можуть робити друге бустерне щеплення проти коронавірусного захворювання. Також вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям 5-11 років.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання. Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок Covid-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим", – зазначив Кузін.

Тепер друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації. Тепер вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Також дозволено вакцинація дітей віком 5-11 років проти Covid-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів.

Як повідомили у МОЗ, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

Наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

У МОЗ зазначили, що за минулий тиждень виявлено майже 37 нових підтверджених випадків Covid-19. Померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість захворювань на Covid-19, тому у МОЗ вирішили відновити публікації статистики із даними про захворюваність та кампанію з вакцинації.

Зазначимо, уряд Швеції подарує Україні новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон".