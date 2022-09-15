В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп: які симптоми хвороби

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.

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Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.

Віспа мавп є віспоподібним захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

До основних симптомів віспи мавп належать: гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль в спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.

В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри. Хворим треба перебувати на самоізоляції, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, наприклад у роті.

У МОЗ радять уникати уникайти тісного контакту "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп, а також контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Також у відомствві закликають регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя. Крім цього, варто дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаються люди в середовищах, де могли бути інфіковані.

Профільне міністерство вказує, що наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводиться вакцинація груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше ж вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

"В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію", - йдеться в повідомленні.

Лікування ж хвороби зазвичай лише симптоматичне (знеболювальне, жарознижувальне). Тим, хто має підозри на віспу мавп, радять звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

Джерело фото: ua.depositphotos.com