Мавпяча віспа отримає нову назву, – ВООЗ

Група експертів у галузі медицини спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я зібралися, щоб придумати нову назву для мавпячої віспи. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус, передає ВВС.

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Причиною такого рішення стала заява понад 30 учених про "термінову необхідність у недискримінаційній і не стигматизуючій" назві вірусу та захворювання, яке він викликає.

Вчені вважають, що нинішня назва вірусу, що викликає "мавпячу віспу", є неточною і дискримінаційною. Вчені запропонували назвати захворювання та вірус, що викликає його, hMPXV, але його ще не погодила ВООЗ.

За останні тижні у світі було зареєстровано близько 1600 випадків захворювання. В Україні випадків захворювання на віспу мавп на даний час не зафіксовано, одна є підтверджені випадки в сусідніх країнах.

Зокрема, захворювання вже виявили у Польщі, Німеччині, Угорщині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших країнах.