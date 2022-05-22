Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Общество
Дата публикации

В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)
Обезьянья оспа

В инфографике министерства собраны все ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Минздрав Украины собрал всю известную на сегодняшний день информацию относительно вируса обезьяньей оспы. Об этом сообщили в МОЗ. 

Какие существуют пути передачи вируса: 

Фото 2 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Можно ли инфицироваться человеку от человека:

Фото 3 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Сколько длится инкубационный период: 

Фото 4 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Какие могут быть симптомы: 

Фото 5 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Как диагностировать вирус оспы обезьян:

Фото 6 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Меры профилактики:

Фото 7 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

Есть ли случаи заболевания вирусом обезьяньей оспы в Украине: 

Фото 8 — В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

В МОЗ отметили, что в Украине случаев заболевания оспой обезьян не зафиксировано и призвали украинцев не паниковать. 

Напомним, что оспу обезьян зафиксировали уже в 14 странах.