- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)
В инфографике министерства собраны все ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.
Минздрав Украины собрал всю известную на сегодняшний день информацию относительно вируса обезьяньей оспы. Об этом сообщили в МОЗ.
Какие существуют пути передачи вируса:
Можно ли инфицироваться человеку от человека:Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сколько длится инкубационный период:
Какие могут быть симптомы:
Как диагностировать вирус оспы обезьян:
Меры профилактики:
Есть ли случаи заболевания вирусом обезьяньей оспы в Украине:
В МОЗ отметили, что в Украине случаев заболевания оспой обезьян не зафиксировано и призвали украинцев не паниковать.
Напомним, что оспу обезьян зафиксировали уже в 14 странах.