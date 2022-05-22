В МОЗ собрали всю информацию о вирусе обезьяньей оспы: диагностирование, симптомы и профилактика (ИНФОГРАФИКА)

В инфографике министерства собраны все ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

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Минздрав Украины собрал всю известную на сегодняшний день информацию относительно вируса обезьяньей оспы. Об этом сообщили в МОЗ.

Какие существуют пути передачи вируса:

Можно ли инфицироваться человеку от человека:

Сколько длится инкубационный период:

Какие могут быть симптомы:

Как диагностировать вирус оспы обезьян:

Меры профилактики:

Есть ли случаи заболевания вирусом обезьяньей оспы в Украине:

В МОЗ отметили, что в Украине случаев заболевания оспой обезьян не зафиксировано и призвали украинцев не паниковать.

Напомним, что оспу обезьян зафиксировали уже в 14 странах.