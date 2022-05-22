- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
Оспу обезьян зафиксировали уже в 14 странах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти сотню подтвержденных случаев оспы обезьян в 14 странах. Случаи оспы обезьян уже подтвердили в Израиле и Швейцарии.
Об этом сообщает BBC.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 92 подтвержденных случая и 28 возможных случаев оспы обезьян.
По данным ВОЗ, наибольшее количество случаев было зафиксировано в Британии, Испании и Португалии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Имеющаяся информация свидетельствует о том, что передача вируса от человека к человеку происходит среди лиц, которые находятся в тесном физическом контакте с больными, имеющими симптомы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.
Ожидается, что в ближайшие дни ВОЗ предоставит дополнительные указания и рекомендации для стран, как смягчить последствия распространения оспы обезьян.
Ранее оспу обезьян обнаружили в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции.
Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны.
Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.
Вирус может попасть через поврежденную кожу, через слизистую глаз, носа или рта. Он может распространяться при контакте с инфицированными животными, через зараженное постельное белье и одежду.
Но, как говорят эксперты, в целом вирус не так легко передается от человека к человеку, поэтому риск массового заражения невысокий.
Инкубационный период длится от 6 до 16 дней. У человека обычно развивается лихорадка, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Впоследствии появляются характерные сыпи на теле. Чаще заболевание проходит самостоятельно спустя две-три недели. Но в некоторых случаях заболевание протекает в тяжелой форме. Уровень летальности колеблется от 1 до 15%. Сложнее всего переносят это заболевание дети.