Оспу обезьян зафиксировали уже в 14 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти сотню подтвержденных случаев оспы обезьян в 14 странах. Случаи оспы обезьян уже подтвердили в Израиле и Швейцарии.

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Об этом сообщает BBC.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 92 подтвержденных случая и 28 возможных случаев оспы обезьян.

По данным ВОЗ, наибольшее количество случаев было зафиксировано в Британии, Испании и Португалии.

"Имеющаяся информация свидетельствует о том, что передача вируса от человека к человеку происходит среди лиц, которые находятся в тесном физическом контакте с больными, имеющими симптомы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.

Ожидается, что в ближайшие дни ВОЗ предоставит дополнительные указания и рекомендации для стран, как смягчить последствия распространения оспы обезьян.

Ранее оспу обезьян обнаружили в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции.

Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны.

Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.

Вирус может попасть через поврежденную кожу, через слизистую глаз, носа или рта. Он может распространяться при контакте с инфицированными животными, через зараженное постельное белье и одежду.

Но, как говорят эксперты, в целом вирус не так легко передается от человека к человеку, поэтому риск массового заражения невысокий.

Инкубационный период длится от 6 до 16 дней. У человека обычно развивается лихорадка, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Впоследствии появляются характерные сыпи на теле. Чаще заболевание проходит самостоятельно спустя две-три недели. Но в некоторых случаях заболевание протекает в тяжелой форме. Уровень летальности колеблется от 1 до 15%. Сложнее всего переносят это заболевание дети.