Віспу мавп зафіксували вже у 14 країнах

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала майже сотню підтверджених випадків віспи мавп у 14 країнах. Випадки віспи мавп вже підтвердили в Ізраїлі та Швейцарії.

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Про це повідомляє ВВС.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 92 підтверджені випадки та 28 можливих випадків віспи мавп.

За даними ВООЗ, найбільша кількість випадків була зафіксована у Британії, Іспанії та Португалії.

"Наявна інформація свідчить про те, що передача вірусу від людини до людини відбувається серед осіб, які перебувають у тісному фізичному контакті з хворими, які мають симптоми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато з поточних випадків зафіксовано у клініках сексуального здоров'я.

Очікується, що найближчими днями ВООЗ надасть додаткові вказівки та рекомендації для країн, як пом'якшити наслідки поширення віспи мавп.

Раніше віспу мавп виявили у США, Канаді, Австралії, Іспанії, Португалії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції та Швеції.

Перший випадок зараження у Європі виявили 7 травня – у британського туриста, який повернувся з Нігерії. Пізніше у Великій Британії виявили ще кілька хворих - у Лондоні та на північному сході країни.

Віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, яка передається контактним та повітряно-краплинним шляхом.

Вірус може потрапити через пошкоджену шкіру, через слизову оболонку очей, носа або рота. Він може поширюватися при контакті з інфікованими тваринами, через заражену постільну білизну та одяг.

Але, як кажуть експерти, загалом вірус не так легко передається від людини до людини, тож ризик масового зараження невисокий.

Інкубаційний період триває від 6 до 16 днів. У людини зазвичай розвивається лихоманка, головний біль, біль у м'язах, перевтома. Згодом з'являються характерні висипи на тілі. Найчастіше захворювання проходить самостійно через два-три тижні. Але в деяких випадках захворювання протікає у тяжкій формі. Рівень летальності коливається від 1% до 15%. Найскладніше переносять це захворювання діти.