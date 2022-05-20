ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян — The Telegraph

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов, чтобы обсудить вспышки оспы обезьян в некоторых странах. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило 11 новых случаев оспы обезьян в стране, сообщил государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид. Он же отметил, что большинство случаев легкие, при этом Великобритания закупила дополнительные дозы вакцин, которые эффективны против оспы обезьян.

Правительство имеет 5000 доз вакцины, которые в настоящее время являются частью национального запаса, но заказало еще 20 000 доз.

Помимо Великобритании, на сегодняшний день случаи заражения вирусом обнаружили также в Австралии, Канаде, Испании, Португалии, Италии, Швеции и США.

Вакцинация против оспы была прекращена в Великобритании в 1971 году, и сейчас, как отмечает издание, менее одного из трех человек во всем мире имеют иммунитет к вирусам оспы.