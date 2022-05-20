ВООЗ скликає надзвичайну зустріч експертів через спалах віспи мавп - The Telegraph

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає надзвичайну зустріч експертів, щоб обговорити спалахи віспи мавп у деяких країнах. Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії підтвердило 11 нових випадків віспи мавп у країні, повідомив державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення Саджід Джавід. Він також зазначив, що більшість випадків легкі, при цьому Великобританія закупила додаткові дози вакцин, які є ефективними проти віспи мавп.

Уряд має 5000 доз вакцини, які є частиною національного запасу, але замовило ще 20 000 доз.

Окрім Великобританії, на сьогоднішній день випадки зараження вірусом виявили також в Австралії, Канаді, Іспанії, Португалії, Італії, Швеції та США.

Вакцинацію проти віспи було припинено у Великій Британії у 1971 році, і зараз, як зазначає видання, менше однієї з трьох людей у всьому світі мають імунітет до вірусів віспи.