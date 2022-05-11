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В Европе отменяют обязательное ношение масок в аэропортах и самолетах
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) рекомендовали с 16 мая разрешить пассажирам не надевать защитную маску в аэропортах и в самолетах. Об этом сообщает ECDC.
Отмечается, что такое ослабление поможет снизить нагрузку на отрасль. Принять такое решение, как уточнили в ECDC, позволяют уровень вакцинации, естественный иммунитет и отмена карантинных ограничений в нескольких европейских странах.
Однако, если у пассажира будут симптомы вирусного заболевания (например, кашель), то его могут обязать одеть маску.
"Персонал аэропорта, члены экипажа и пассажиры должны быть начеку и следовать рекомендациям и требованиям национальных властей государства или региона, который они посещают", — отметили в ECDC.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в 2022 году христиане, празднующие Пасху по григорианскому календарю, впервые с начала пандемии Covid-19 отметили праздник с минимумом карантинных ограничений. К примеру, в Ватикане впервые за три года Папа Римский Франциск провел публичную пасхальную мессу.
Фото: ua.depositphotos.com