В Европе отменяют обязательное ношение масок в аэропортах и самолетах

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) рекомендовали с 16 мая разрешить пассажирам не надевать защитную маску в аэропортах и в самолетах. Об этом сообщает ECDC.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что такое ослабление поможет снизить нагрузку на отрасль. Принять такое решение, как уточнили в ECDC, позволяют уровень вакцинации, естественный иммунитет и отмена карантинных ограничений в нескольких европейских странах.

Однако, если у пассажира будут симптомы вирусного заболевания (например, кашель), то его могут обязать одеть маску.

"Персонал аэропорта, члены экипажа и пассажиры должны быть начеку и следовать рекомендациям и требованиям национальных властей государства или региона, который они посещают", — отметили в ECDC.

Напомним, в 2022 году христиане, празднующие Пасху по григорианскому календарю, впервые с начала пандемии Covid-19 отметили праздник с минимумом карантинных ограничений. К примеру, в Ватикане впервые за три года Папа Римский Франциск провел публичную пасхальную мессу.

Фото: ua.depositphotos.com