У Європі скасовують обов'язкове носіння масок в аеропортах та літаках

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) рекомендували з 16 травня дозволити пасажирам не одягати захисну маску в аеропортах та літаках. Про це повідомляє ECDC.

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Зазначається, що таке ослаблення допоможе зменшити навантаження на галузь. Прийняти таке рішення, як уточнили в ECDC, дозволяють рівень вакцинації, природний імунітет та скасування карантинних обмежень у кількох європейських країнах.

Однак, якщо у пасажира будуть симптоми вірусного захворювання (наприклад, кашель), його можуть зобов'язати одягнути маску.

"Персонал аеропорту, члени екіпажу та пасажири повинні бути напоготові і дотримуватися рекомендацій та вимог національної влади держави або регіону, який вони відвідують", - зазначили в ECDC.

Нагадаємо, у 2022 році християни, які святкують Великдень за григоріанським календарем, вперше з початку пандемії Covid-19 відзначили свято з мінімумом карантинних обмежень. Наприклад, у Ватикані вперше за три роки Папа Римський Франциск провів публічну великодню месу.

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