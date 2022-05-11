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У Європі скасовують обов'язкове носіння масок в аеропортах та літаках
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) рекомендували з 16 травня дозволити пасажирам не одягати захисну маску в аеропортах та літаках. Про це повідомляє ECDC.
Зазначається, що таке ослаблення допоможе зменшити навантаження на галузь. Прийняти таке рішення, як уточнили в ECDC, дозволяють рівень вакцинації, природний імунітет та скасування карантинних обмежень у кількох європейських країнах.
Однак, якщо у пасажира будуть симптоми вірусного захворювання (наприклад, кашель), його можуть зобов'язати одягнути маску.
"Персонал аеропорту, члени екіпажу та пасажири повинні бути напоготові і дотримуватися рекомендацій та вимог національної влади держави або регіону, який вони відвідують", - зазначили в ECDC.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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Фото: ua.depositphotos.com