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У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

В інфографіці міністерства зібрані всі відповіді на найпоширеніші питання щодо цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика та діагностування віспи мавп.

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МОЗ України зібрало всю відому на сьогодні інформацію щодо вірусу мавпячої віспи. Про це повідомили у МОЗ.

Які існують шляхи передачі вірусу:

Фото 2 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Чи можна інфікуватися людині від людини:

Фото 3 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Скільки триває інкубаційний період:

Фото 4 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Які можуть бути симптоми:

Фото 5 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Як діагностувати вірус віспи мавп:

Фото 6 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Заходи профілактики:

Фото 7 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

Чи є випадки захворювання на вірус віспи мавп в Україні:

Фото 8 — У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

У МОЗ зазначили, що в Україні випадків захворювання на віспу мавп не зафіксовано і закликали українців не панікувати.

Нагадаємо, що віспу мавп зафіксували вже у 14 країнах.