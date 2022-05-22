У МОЗ зібрали всю інформацію про вірус віспи мавп: діагностування, симптоми та профілактика (ІНФОГРАФІКА)

В інфографіці міністерства зібрані всі відповіді на найпоширеніші питання щодо цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика та діагностування віспи мавп.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

МОЗ України зібрало всю відому на сьогодні інформацію щодо вірусу мавпячої віспи. Про це повідомили у МОЗ.

Які існують шляхи передачі вірусу:

Чи можна інфікуватися людині від людини:

Скільки триває інкубаційний період:

Які можуть бути симптоми:

Як діагностувати вірус віспи мавп:

Заходи профілактики:

Чи є випадки захворювання на вірус віспи мавп в Україні:

У МОЗ зазначили, що в Україні випадків захворювання на віспу мавп не зафіксовано і закликали українців не панікувати.

Нагадаємо, що віспу мавп зафіксували вже у 14 країнах.