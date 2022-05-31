Оспа обезьян приближается к границам Украины: первый случай выявили в Венгрии

Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в соседней с Украиной Венгрии.

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Об этом сообщает Reuters.

Венгрия подтвердила первый случай оспы обезьян, сообщила главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

По ее словам, пациенту 38 лет. Органы здравоохранения все еще выясняют, выезжал ли он недавно за границу.

"На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не нужны такие масштабные меры, как для борьбы с COVID-19, потому что вирус не так быстро распространяется, - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в ВОЗ пока не знают, смогут ли полностью сдержать его распространение.

"Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов, изоляция больных, а также эффективное отслеживание и мониторинг контактов", - заявил Клюге.

Он подчеркнул, что Европейский регион остается эпицентром распространения вспышки оспы обезьян. Исследования показывают, что вспышка болезни началась еще в середине апреля.

Оспа обезьян вызывается вирусом, который может заразить любого человека и не связан с какой-то конкретной группой людей.

"Быстрая и усиленная передача состоялась в контексте недавней отмены пандемических ограничений на международные поездки и мероприятия. Потенциал дальнейшей передачи в Европе и других местах в течение лета высок. Оспа обезьян уже распространилась на фоне массовых мероприятий в регионе”, - заявил Клюге.

Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.

Вирус может попасть через поврежденную кожу, через слизистую глаз, носа или рта. Он может распространяться при контакте с инфицированными животными, через зараженное постельное белье и одежду.

Но, как говорят эксперты, в целом вирус не так легко передается от человека к человеку, поэтому риск массового заражения невысокий.

Инкубационный период длится от 6 до 16 дней. У человека обычно развивается лихорадка, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Впоследствии появляются характерные сыпи на теле. Чаще заболевание проходит самостоятельно спустя две-три недели. Но в некоторых случаях заболевание протекает в тяжелой форме. Уровень летальности колеблется от 1 до 15%. Сложнее всего переносят это заболевание дети.

Отметим, как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.