В Минздраве разъяснили, грозит ли распространение обезьяньей оспы на территории Украины

Шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

По его словам, у системы здравоохранения Украины уже есть указания, как диагностировать обезьянью оспу.

"Шанс распространения обезьяньей оспы по территории Украины очень велик. Сейчас в мире, на территории ЕС зарегистрировано 258 случаев - это 171 подтвержденный и 87 - подозрительных. Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Вирус является стабильным, он не так быстро мутирует как коронавирусная инфекция и течение довольно легкое, то есть значительно легче, чем оспа, которая была искоренена в 1980 году", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

"Чтобы инфицироваться, нужен длительный близкий контакт с больным человеком. И это довольно мало вероятно, учитывая, что туристических маршрутов сейчас нет и довольно трудный путь передачи, не так легок, как был во время коронавируса", - подытожил санврач.

Напомним, ВОЗ зафиксировала почти сотню подтвержденных случаев обезьяньей оспы в 14 странах. Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны.

Кроме этого, бельгийские власти ввели в стране обязательный 21-дневный карантин, начиная с 22 мая, для больных обезьяньей оспой. Бельгия стала первой страной, которая ввела такое ограничение.