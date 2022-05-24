У МОЗ роз'яснили, чи загрожує поширення мавпячої віспи на території України

Шанси розповсюдження мавпячої віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі телемарафону.

За його словами, система охорони здоров'я України вже має вказівки, як діагностувати мавпю віспу.

"Шанс поширення мавпячої віспи по території України дуже великий. Зараз у світі, на території ЄС зареєстровано 258 випадків - це 171 підтверджений та 87 - підозрілих. Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки. Вірус є стабільним, він не так швидко мутує як коронавірусна інфекція і течія досить легка, тобто значно легша, ніж віспа, яка була викорінена в 1980 році", - сказав Кузін.

Він наголосив, що на сьогоднішній день випадків інфікування мавпою віспою в Україні немає.

"Щоб інфікуватися, потрібен тривалий близький контакт із хворою людиною. І це досить мало ймовірно, з огляду на те, що туристичних маршрутів зараз немає і досить важкий шлях передачі, не такий легкий, як був під час коронавірусу", - підсумував санлікар.

Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала майже сотню підтверджених випадків мавпової віспи у 14 країнах. Перший випадок зараження у Європі виявили 7 травня – у британського туриста, який повернувся з Нігерії. Пізніше у Великій Британії виявили ще кілька хворих - у Лондоні та на північному сході країни.

Крім цього, бельгійська влада запровадила в країні обов'язковий 21-денний карантин, починаючи з 22 травня, для хворих на мавпячу віспу. Бельгія стала першою країною, яка запровадила таке обмеження.