- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Здоровʼя
- Дата публікації
-
Бельгія вводить обов'язковий карантин для хворих на віспу мавп
Бельгійська влада вводить у країні обов'язковий 21-денний карантин для хворих на віспу мавп. Бельгія стала першою країною, яка запровадила таке обмеження. Про це повідомляє Politico.
Рішення про карантин прийняли після того, як за тиждень у країні зареєстрували чотири випадки захворювання.
У разі контакту з хворими на віспу мавп самоізоляція не потрібна, уточнюють представники влади.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала майже сотню підтверджених випадків віспи мавп у 14 країнах. Випадки віспи мавп вже підтвердили в Ізраїлі та Швейцарії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що багато з поточних випадків зафіксовано у клініках сексуального здоров'я.
Перший випадок зараження у Європі виявили 7 травня – у британського туриста, який повернувся з Нігерії. Пізніше у Великій Британії виявили ще кілька хворих - у Лондоні та на північному сході країни. Віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, яка передається контактним та повітряно-краплинним шляхом.