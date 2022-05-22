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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

Бельгія вводить обов'язковий карантин для хворих на віспу мавп

Бельгія вводить обов'язковий карантин для хворих на віспу мавп

Бельгійська влада вводить у країні обов'язковий 21-денний карантин для хворих на віспу мавп. Бельгія стала першою країною, яка запровадила таке обмеження. Про це повідомляє Politico.

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Рішення про карантин прийняли після того, як за тиждень у країні зареєстрували чотири випадки захворювання.

У разі контакту з хворими на віспу мавп самоізоляція не потрібна, уточнюють представники влади.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала майже сотню підтверджених випадків віспи мавп у 14 країнах. Випадки віспи мавп вже підтвердили в Ізраїлі та Швейцарії.

Зазначимо, що багато з поточних випадків зафіксовано у клініках сексуального здоров'я.

Перший випадок зараження у Європі виявили 7 травня – у британського туриста, який повернувся з Нігерії. Пізніше у Великій Британії виявили ще кілька хворих - у Лондоні та на північному сході країни. Віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, яка передається контактним та повітряно-краплинним шляхом.

Автор:
Віта Молодан