Бельгія вводить обов'язковий карантин для хворих на віспу мавп

Бельгійська влада вводить у країні обов'язковий 21-денний карантин для хворих на віспу мавп. Бельгія стала першою країною, яка запровадила таке обмеження. Про це повідомляє Politico.

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Рішення про карантин прийняли після того, як за тиждень у країні зареєстрували чотири випадки захворювання.

У разі контакту з хворими на віспу мавп самоізоляція не потрібна, уточнюють представники влади.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала майже сотню підтверджених випадків віспи мавп у 14 країнах. Випадки віспи мавп вже підтвердили в Ізраїлі та Швейцарії.

Зазначимо, що багато з поточних випадків зафіксовано у клініках сексуального здоров'я.