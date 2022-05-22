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Бельгия вводит обязательный карантин для больных оспой обезьян
Бельгийские власти вводят в стране обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. Бельгия стала первой страной, которая ввела такое ограничение. Об этом сообщает Politico.
Решение о карантине приняли после того, как за неделю в стране зарегистрировали четыре случая заболевания.
В случае контакта с больными обезьяньей оспой самоизоляция не требуется, уточняют представители властей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти сотню подтвержденных случаев оспы обезьян в 14 странах. Случаи оспы обезьян уже подтвердили в Израиле и Швейцарии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.
Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны. Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.