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Здоровье
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Бельгия вводит обязательный карантин для больных оспой обезьян

Бельгия вводит обязательный карантин для больных оспой обезьян

Бельгийские власти вводят в стране обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. Бельгия стала первой страной, которая ввела такое ограничение. Об этом сообщает Politico.

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Решение о карантине приняли после того, как за неделю в стране зарегистрировали четыре случая заболевания.

В случае контакта с больными обезьяньей оспой самоизоляция не требуется, уточняют представители властей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти сотню подтвержденных случаев оспы обезьян в 14 странах. Случаи оспы обезьян уже подтвердили в Израиле и Швейцарии.

Отметим, что многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.

Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны. Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.

Автор:
Вита Молодан