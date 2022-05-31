Віспа мавп наближається до кордонів України: перший випадок виявили в Угорщині

Перший випадок захворювання на віспу мавп виявили у сусідній з Україною Угорщині.

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Про це повідомляє Reuters.

Угорщина підтвердила перший випадок віспи мавп, повідомила головний санітарний лікар країни Сесілія Мюллер.

За її словами, пацієнтові 38 років. Органи охорони здоров'я все ще з'ясовують, чи недавно він виїжджав за кордон.

"Наразі для ефективного реагування на віспу мавп не потрібні такі масштабні заходи, як для боротьби з COVID-19, тому що вірус не так швидко поширюється, - зазначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За його словами, у ВООЗ поки що не знають, чи зможуть повністю стримати його поширення.

"Для цього нам необхідне значне та термінове скорочення контактів, ізоляція хворих, а також ефективне відстеження та моніторинг контактів", - заявив Клюге.

Він наголосив, що Європейський регіон залишається епіцентром поширення спалаху віспи мавп. Дослідження показують, що спалах хвороби розпочався ще в середині квітня.

Віспа мавп викликається вірусом, який може заразити будь-яку людину і не пов'язаний з якоюсь конкретною групою людей.

"Швидка та посилена передача відбулася в контексті недавнього скасування пандемічних обмежень на міжнародні поїздки та заходи. Потенціал подальшої передачі в Європі та інших місцях протягом літа високий. Віспа мавп вже поширилася на тлі масових заходів у регіоні", - заявив Клюге.

Віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, яка передається контактним та повітряно-краплинним шляхом.

Вірус може потрапити через пошкоджену шкіру, через слизову оболонку очей, носа або рота. Він може поширюватися при контакті з інфікованими тваринами, через заражену постільну білизну та одяг.

Але, як кажуть експерти, загалом вірус не так легко передається від людини до людини, тож ризик масового зараження невисокий.

Інкубаційний період триває від 6 до 16 днів. У людини зазвичай розвивається лихоманка, головний біль, біль у м'язах, перевтома. Згодом з'являються характерні висипи на тілі. Найчастіше захворювання проходить самостійно через два-три тижні. Але в деяких випадках захворювання протікає у тяжкій формі. Рівень летальності коливається від 1% до 15%. Найскладніше переносять це захворювання діти.

Зазначимо, як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, шанси поширення мавпячої віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.