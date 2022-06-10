Все ближе к Украине: в Польше обнаружили первый случай обезьяньей оспы

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски сообщил о первом подтвержденном случае оспы обезьян, который выявили в пятницу, 10 июня, сообщает RMF24.

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По его словам, всего в стране было около 10 подозрений на оспу обезьян.

"Образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас есть первый случай", - сказал министр во время пресс-конференции, организованной в Медицинском университете Лодзи.

Как сообщил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич, больной находится в больнице на изоляции, с ним проведено эпидемиологическое собеседование.

"Первый больной, заразившийся обезьяньей оспой, находится в Губернской инфекционной больнице на ул. Вольска в Варшаве", - сказала директор больницы Агнешка Куявска-Мисенг.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 июня заболевание уже обнаружили в Германии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.

Однако, по словам главного санврача Игоря Кузина, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.