Все ближче до України: у Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив про перший підтверджений випадок мавпячої віспи, який виявили у п'ятницю, 10 червня, повідомляє RMF24.

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За його словами, загалом у країні було близько 10 підозр на віспу мавп.

"Зразки досліджуються. 10 червня - це день, коли ми маємо перший випадок", - сказав міністр під час прес-конференції, організованої в Медичному університеті Лодзі.

Як повідомив прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич, хворий знаходиться у лікарні на ізоляції, з ним проведено епідеміологічну співбесіду.

"Перший хворий, який заразився мавпячою віспою, знаходиться в Губернській інфекційній лікарні на вул. Вольська у Варшаві", - сказала директорка лікарні Агнешка Куявська-Місенг.

Варто зазначити, що станом на 10 червня захворювання вже виявили в Німеччині, Угорщині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших країнах.

Проте, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпячої віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.