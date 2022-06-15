Обезьянья оспа получит новое название, – ВОЗ

Группа экспертов в области медицины совместно с Всемирной организацией здравоохранения собрались, чтобы придумать новое название для обезьяньей оспы. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает BBC.

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Причиной такого решения стало заявление более 30 ученых о "срочной необходимости в недискриминационном и не стигматизирующем" названии вируса и вызываемого им заболевания.

Ученые считают, что нынешнее названия вируса, вызывающего "оспу обезьян", является неточным и дискриминационным. Ученые предложили назвать заболевание и вирус, вызывающий его hMPXV, но эго еще не согласовала ВОЗ.

За последние недели в мире было зарегистрировано около 1600 случаев заболевания. В Украине случаев заболевания оспой обезьян в настоящее время не зафиксировано, одна есть подтвержденные случаи в соседних странах.

В частности, заболевание уже обнаружили в Польше, Германии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.