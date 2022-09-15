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В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян: каковы симптомы болезни
15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Как сообщает Министерство здравоохранения, сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни.
Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава. Сейчас идет эпидемиологическое расследование данного случая.
По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.
Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оспа обезьян является оспообразным заболеванием, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.
До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, но сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
К основным симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, миалгия (боль в мышцах), боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.
Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.
Сыпь в виде прыщей или пузырей сначала появляется на лице, внутри рта и других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах или заднем проходе. Сыпь проходит разные стадии до полного заживления.
У одних людей оспа обезьян может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхании, осязании, поцелуях, сексе.
Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления сыпи и образования свежего слоя кожи. Больным нужно находиться на самоизоляции, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идет также о тех язвах, которые находятся внутри тела, например во рту.
В Минздраве советуют избегать тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян, а также контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной.
Также в ведомстве призывают регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу. Кроме того, следует дезинфицировать и мыть поверхности, к которым обычно прикасаются люди в средах, где могли быть инфицированные.
Профильное министерство указывает, что в настоящее время в мире имеются три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводится вакцинация групп риска, учитывая распространение заболевания. Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки.
"В Украине необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы пока нет. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию", - говорится в сообщении.
Лечение же болезни обычно только симптоматическое (обезболивающее, жаропонижающее). Тем, кто имеет подозрения на оспу обезьян, советуют обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и тому подобное), чтобы не заразить других.
Источник фото: ua.depositphotos.com