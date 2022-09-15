В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян: каковы симптомы болезни

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Как сообщает Министерство здравоохранения, сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава. Сейчас идет эпидемиологическое расследование данного случая.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится.

Оспа обезьян является оспообразным заболеванием, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, но сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

К основным симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, миалгия (боль в мышцах), боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

Сыпь в виде прыщей или пузырей сначала появляется на лице, внутри рта и других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах или заднем проходе. Сыпь проходит разные стадии до полного заживления.

У одних людей оспа обезьян может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхании, осязании, поцелуях, сексе.

Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления сыпи и образования свежего слоя кожи. Больным нужно находиться на самоизоляции, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идет также о тех язвах, которые находятся внутри тела, например во рту.

В Минздраве советуют избегать тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян, а также контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной.

Также в ведомстве призывают регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу. Кроме того, следует дезинфицировать и мыть поверхности, к которым обычно прикасаются люди в средах, где могли быть инфицированные.

Профильное министерство указывает, что в настоящее время в мире имеются три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводится вакцинация групп риска, учитывая распространение заболевания. Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки.

"В Украине необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы пока нет. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию", - говорится в сообщении.

Лечение же болезни обычно только симптоматическое (обезболивающее, жаропонижающее). Тем, кто имеет подозрения на оспу обезьян, советуют обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и тому подобное), чтобы не заразить других.

Источник фото: ua.depositphotos.com