США призвали мир к совместным действиям для остановки распространения оспы обезьян

В администрации президента США Джозефа Байдена считают необходимыми международные совместные усилия для недопущения дальнейшего распространения оспы обезьян. Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом заявил директор его офиса по обеспечению готовности к пандемии Радж Панджаби.

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"Необходимы скоординированные международные ответные действия для того, чтобы остановить распространение оспы обезьян, защитить сообщества, подвергающиеся наибольшему риску заражения этой болезнью, и бороться с текущей вспышкой", - отметил он.

Таким образом власти США отреагировали на решение Всемирной организации здравоохранения объявить текущую вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Белом доме отмечают, что этот шаг является призывом к действиям для мирового сообщества, чтобы остановить распространение данного вируса.

"С первых дней вспышки администрация Байдена развернула надежную и комплексную стратегию борьбы с обезьяньей оспой здесь, в США, включая резкое увеличение закупок, распространения и производства вакцин, расширение доступа к тестированию и лечению, а также общение с населением, наиболее подверженного риску заражения вирусом. Но этого недостаточно... Необходимо активизировать нашу работу", - подчеркнул Панджаби.

Напомним, однако, что накануне оказалось, что в ВОЗ сейчас нет консенсуса по поводу отношения к опасности оспы обезьян: решение об объявлении ЧС международного уровня из-за этой болезни пришлось принимать лично главе организации Тедросу Аданому Гебреисусу.

При этом как указал руководитель ВОЗ, она оценивает риск оспы обезьян как умеренный во всех регионах мира, за исключением Европы, где он оценивается как высокий. Также существует явный риск дальнейшего международного распространения вируса. По состоянию на 23 июля сообщалось о более чем 16 тысяч случаях болезни в 75 странах и территориях, в том числе пяти случаях смерти. О выявлении ее в Украине пока не сообщалось.

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