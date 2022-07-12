В России выявили первый случай оспы обезьян

В стране-агрессоре России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший приехал из поездки по странам Европы

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Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишут российские СМИ

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Напомним, в Польше в июне также обнаружили первый случай обезьяньей оспы.

Отметим, по словам главного санврача Игоря Кузина, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.