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У Росії виявили перший випадок мавпячої віспи
У країні-агресорі Росії виявлено перший випадок зараження віспою мавп, хворий приїхав з поїздки країнами Європи
Про це повідомили у Росспоживнагляді, пишуть російські ЗМІ.
"Захворювання виявлено у молодої людини, яка повернулася з поїздки країнами Європи і звернулася до медичного закладу з характерним висипом", - повідомили у відомстві.
У Росспоживнагляді наголосили, що всі контактні особи своєчасно встановлені та перебувають під медичним наглядом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мавпяча віспа не відрізняється високою заразністю, проте передача від людини до людини повітряно-краплинним шляхом все ж таки можлива при тривалому особистому контакті. Зараження також можливе при контакті з пошкодженими ділянками шкіри інфікованої людини, предметами, біологічними рідинами, що контамінують, а також біоматеріалами з вогнищ ураження хворої людини.
Нагадаємо, у Польщі у червні також виявили перший випадок мавпячої віспи.
Зазначимо, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпової віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.