У Росії виявили перший випадок мавпячої віспи

У країні-агресорі Росії виявлено перший випадок зараження віспою мавп, хворий приїхав з поїздки країнами Європи

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Про це повідомили у Росспоживнагляді, пишуть російські ЗМІ.

"Захворювання виявлено у молодої людини, яка повернулася з поїздки країнами Європи і звернулася до медичного закладу з характерним висипом", - повідомили у відомстві.

У Росспоживнагляді наголосили, що всі контактні особи своєчасно встановлені та перебувають під медичним наглядом.

Мавпяча віспа не відрізняється високою заразністю, проте передача від людини до людини повітряно-краплинним шляхом все ж таки можлива при тривалому особистому контакті. Зараження також можливе при контакті з пошкодженими ділянками шкіри інфікованої людини, предметами, біологічними рідинами, що контамінують, а також біоматеріалами з вогнищ ураження хворої людини.

Нагадаємо, у Польщі у червні також виявили перший випадок мавпячої віспи.

Зазначимо, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпової віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.