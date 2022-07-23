ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией вопреки отсутствию консенсуса

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вспышку вирусной инфекции, известной как обезьянья оспа, в ряде стран в качестве чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Такое решение принял глава организации Тедрос Аданом Гебреисус по итогам рассмотрения этого вопроса на прошедшем 21 июля заседании комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации.

В Twitter ВОЗ глава организации напомнил, что ранее комитет уже собирался месяц назад по этому вопросу, но тогда, хоть и были высказаны разные мнения, консенсусом было принято решение не признавать вспышку обезьян как ЧС. На тот момент в ВОЗ было зарегистрировано 3040 случаев этого заболевания в 47 странах.

С тех пор распространение болезни продолжало расти, и сейчас зарегистрировано уже более 16 тысяч случаев в 75 странах и территориях, в том числе пять случаев смерти. Ввиду этого Гебреисус созвал комитет снова.

Однако в этот раз члены органа ВОЗ не смогли прийти к единому мнению о том, представляет ли вспышка обезьяньей оспы ЧС международного значения, и решение пришлось принимать главе ВОЗ.

По его словам, он учел ряд факторов, в том числе информацию от стран откуда, вирус быстро распространился во многие страны, где ранее он не фиксировался; критерии для объявления ЧС в соответствии с Международными медико-санитарными правилами; недостаточность на данный момент научной информации о болезни; а также риск болезни для здоровья людей и международного перемещения.

"По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян является умеренным во всем мире и во всех регионах, за исключением Европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий. Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск вмешательства в международный трафик на данный момент остается низким", - указал глава ВОЗ.

Он отметил, что данная вспышка быстро распространилась по миру посредством "новых способов передачи, о которых мы слишком мало знаем", но которая соответствует критериям Международных медико-санитарных правил.

В связи с этим он также сформировал ряд рекомендаций для четырех типов стран в зависимости от актуальной истории их столкновения с обезьяньей оспой, которые опубликованы на сайте ВОЗ.

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