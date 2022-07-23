- Категорія
- Здоровʼя
- Дата публікації
-
ВООЗ оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією всупереч відсутності консенсусу
Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає спалах вірусної інфекції, відомої як мавпяча віспа, у низці країн як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
Таке рішення ухвалив голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус за підсумками розгляду цього питання на засіданні комітету Міжнародних медико-санітарних правил з надзвичайної ситуації, яке відбулося 21 липня.
У Twitter ВООЗ глава організації нагадав, що раніше комітет уже збирався місяць тому з цього питання, але тоді, хоч і були висловлені різні думки, консенсусом було ухвалено рішення не визнавати спалах мавп як НС. На той момент у ВООЗ було зареєстровано 3040 випадків цього захворювання у 47 країнах.
З того часу поширення хвороби продовжувало зростати, і зараз зареєстровано вже понад 16 тисяч випадків у 75 країнах та територіях, у тому числі п'ять випадків смерті. З огляду на це Гебреїсус скликав комітет знову.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак цього разу члени органу ВООЗ не змогли дійти єдиної думки про те, чи є спалах мавпячої віспи НС міжнародного значення, і рішення довелося приймати голові ВООЗ.
За його словами, він врахував низку факторів, у тому числі інформацію від країн, звідки вірус швидко поширився до багатьох країн, де раніше він не фіксувався; критерії для оголошення НС відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил; недостатність на даний момент наукової інформації про хворобу; а також ризик хвороби для здоров'я людей та міжнародного переміщення.
"За оцінкою ВООЗ, ризик віспи мавп є помірним у всьому світі та в усіх регіонах, за винятком Європейського регіону, де ми оцінюємо ризик як високий. Також існує явний ризик подальшого міжнародного поширення, хоча ризик втручання у міжнародний трафік на даний момент залишається низьким", - вказав голова ВООЗ.
Він зазначив, що цей спалах швидко поширився світом за допомогою "нових способів передачі, про які ми занадто мало знаємо", але який відповідає критеріям Міжнародних медико-санітарних правил.
У зв'язку з цим він також сформував низку рекомендацій для чотирьох типів країн залежно від актуальної історії їхнього зіткнення з мавпою віспою, які опубліковані на сайті ВООЗ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com