ВООЗ оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією всупереч відсутності консенсусу

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає спалах вірусної інфекції, відомої як мавпяча віспа, у низці країн як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

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Таке рішення ухвалив голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус за підсумками розгляду цього питання на засіданні комітету Міжнародних медико-санітарних правил з надзвичайної ситуації, яке відбулося 21 липня.

У Twitter ВООЗ глава організації нагадав, що раніше комітет уже збирався місяць тому з цього питання, але тоді, хоч і були висловлені різні думки, консенсусом було ухвалено рішення не визнавати спалах мавп як НС. На той момент у ВООЗ було зареєстровано 3040 випадків цього захворювання у 47 країнах.

З того часу поширення хвороби продовжувало зростати, і зараз зареєстровано вже понад 16 тисяч випадків у 75 країнах та територіях, у тому числі п'ять випадків смерті. З огляду на це Гебреїсус скликав комітет знову.

Однак цього разу члени органу ВООЗ не змогли дійти єдиної думки про те, чи є спалах мавпячої віспи НС міжнародного значення, і рішення довелося приймати голові ВООЗ.

За його словами, він врахував низку факторів, у тому числі інформацію від країн, звідки вірус швидко поширився до багатьох країн, де раніше він не фіксувався; критерії для оголошення НС відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил; недостатність на даний момент наукової інформації про хворобу; а також ризик хвороби для здоров'я людей та міжнародного переміщення.

"За оцінкою ВООЗ, ризик віспи мавп є помірним у всьому світі та в усіх регіонах, за винятком Європейського регіону, де ми оцінюємо ризик як високий. Також існує явний ризик подальшого міжнародного поширення, хоча ризик втручання у міжнародний трафік на даний момент залишається низьким", - вказав голова ВООЗ.

Він зазначив, що цей спалах швидко поширився світом за допомогою "нових способів передачі, про які ми занадто мало знаємо", але який відповідає критеріям Міжнародних медико-санітарних правил.

У зв'язку з цим він також сформував низку рекомендацій для чотирьох типів країн залежно від актуальної історії їхнього зіткнення з мавпою віспою, які опубліковані на сайті ВООЗ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com