США закликали світ до спільних дій для зупинення поширення віспи мавп

В адміністрації президента США Джозефа Байдена вважають необхідним докладання міжнародних спільних зусиль для недопущення подальшого поширення віспи мавп. Як повідомляє прес-служба Білого дому, про це заявив директор його офісу із забезпечення готовності до пандемії Радж Панджабі.

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"Необхідні скоординовані міжнародні дії у відповідь - для того, щоб зупинити поширення віспи мавп, захистити спільноти, що зазнають найбільшого ризику зараження цією хворобою, і боротися з поточним спалахом", - зазначив він.

Таким чином влада США відреагувала на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я оголосити поточний спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. У Білому домі зазначають, що цей крок є закликом до дій для світової спільноти, щоб зупинити поширення цього вірусу.

"З перших днів спалаху адміністрація Байдена розгорнула надійну і комплексну стратегію боротьби з мавпячою віспою тут, у США, включаючи різке збільшення закупівель, поширення та виробництва вакцин, розширення доступу до тестування та лікування, а також спілкування з населенням, найбільш схильного до ризику зараження вірусом. Але цього недостатньо... Необхідно активізувати нашу роботу", - наголосив Панджабі.

Нагадаємо, однак, що напередодні виявилося, що у ВООЗ зараз немає консенсусу щодо ставлення до небезпеки віспи мавп: рішення про оголошення НС міжнародного рівня через цю хворобу довелося приймати особисто голові організації Тедросу Аданому Гебреїсусу.

При цьому, як зазначив керівник ВООЗ, вона оцінює ризик віспи мавп як помірний у всіх регіонах світу, за винятком Європи, де він оцінюється як високий. При цьому існує очевидний ризик подальшого міжнародного поширення вірусу. Станом на 23 липня повідомлялося про більш ніж 16 тисяч випадків хвороби в 75 країнах та територіях, у тому числі п'ять випадків смерті. Про виявлення ж її в Україні наразі не повідомлялося.

Джерело фото: ua.depositphotos.com