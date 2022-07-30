В Европе зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

В Европе 29 июля зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы. Это произошло в Испании, где только в одном тату-салоне заразилось двенадцать человек.

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Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Испания сообщила о первой смерти от оспы обезьян в пятницу, 29 июля, что считается первым в Европе смертельным исходом от этой болезни и вторым вне Африки во время текущей вспышки.

В Испании было подтверждено 4298 случаев оспы обезьян, 120 человек госпитализированы, а один из них скончался.

В целом в мире до этого был только один смертельный случай за пределами Африки – в Бразилии. А в Африке зафиксировано уже пять смертей.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения рассматривает вспышку вирусной инфекции, известной как обезьянья оспа, в ряде стран как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение.

Напомним, по словам главного санврача Игоря Кузина, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в Африку.