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У Європі зафіксовано першу смерть від віспи мавп
У Європі 29 липня зафіксували першу смерть від мавпячої віспи. Це сталося в Іспанії, де лише в одному тату-салоні заразилося дванадцять людей.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Іспанія повідомила про першу смерть від віспи мавп у п’ятницю, 29 липня, що вважається першим у Європі смертельним випадком від цієї хвороби та другою за межами Африки під час поточного спалаху.
В Іспанії було підтверджено 4298 випадків віспи мавп, 120 осіб госпіталізовано, а один із них помер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом у світі до цього був лише один смертельний випадок за межами Африки – у Бразилії. А в Африці зафіксовано вже п'ять смертей.
Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає спалах вірусної інфекції, відомої як мавпяча віспа, у низці країн як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
Нагадаємо, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпової віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.