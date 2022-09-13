Уряд Швеції передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Україна надіслала запит уряду Швеції, щоб вони допомогли з вакциною від COVID-19.

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Про це пише "Європейська правда".

Уряд Швеції подарує Україні новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначається у комюніке.

Також Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, тому у МОЗ вирішили відновити публікації статистики із даними про захворюваність та кампанію з вакцинації.