- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Уряд Швеції передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Україна надіслала запит уряду Швеції, щоб вони допомогли з вакциною від COVID-19.
Про це пише "Європейська правда".
Уряд Швеції подарує Україні новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.
"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначається у комюніке.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.
Нагадаємо, що в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, тому у МОЗ вирішили відновити публікації статистики із даними про захворюваність та кампанію з вакцинації.