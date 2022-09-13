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Правительство Швеции передаст Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Украина направила запрос правительству Швеции, чтобы они помогли с вакциной от COVID-19.
Об этом пишет "Европейская правда".
Правительство Швеции подарит Украине более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон". Конкретное название препарата не указывают. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утверждена адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.
"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую адаптированную вакцину", - отмечается в коммюнике.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Швеция, в пропорции к численности населения, за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.
Напомним, что в Украине растет количество заболеваний COVID-19, поэтому в Минздраве решили возобновить публикации статистики с данными о заболеваемости и кампании по вакцинации.