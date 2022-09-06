За тиждень в Україні зафиксовано понад 16 тисяч хворих на COVID-19

В Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, тому у МОЗ вирішили відновити публікації статистики із даними про захворюваність та кампанію з вакцинації.

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Про це повідомили в МОЗ.

"Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", - йдеться в повідомленні.

За період з 29.08 по 4.09 в Україні:

Зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2024, медпрацівників – 377). 50 055 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень було госпіталізовано - 3 868 осіб, летальних випадків – 44, та одужало – 7 964 особи.

Нагадаємо, що в Україні починається нова хвиля Covid-19.