В Україні починається нова хвиля Covid-19: скільки зараз захворілих

В Україні поступово зростає захворюваність на Covid-19 та кількість госпіталізацій через це. Наразі зафіксовано 11,5 тисяч хворих на коронавірусну хворобу, а в лікарнях перебувають понад 3 тисячі пацієнтів.

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Про це розповів в інтерв'ю Укрінформ заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований Covid-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на Covid-19, і спадати він почне в березні - квітні, а може, і на початку травня",- заявив Кузін.

Він зазначив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.

"Для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом Covid-19", - сказав Кузін.

За його словами, також щотижня на 10-15% зростає і кількість тестувань на Covid-19.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.

Загалом в Україні, розповів Кузін, в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така сама кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року.

Кузін зауважив, що Україна отримує тестові системи та швидкі тести на виявлення коронавірусу як гуманітарну допомогу, а також закуповує їх за грантові кошти.

За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом, найімовірніше, МОЗ ухвалить рішення про дозвіл другої бустерної дози вакцинації (четвертої дози сумарно) для всіх людей. Це можуть зробити до середини вересня.

"Йдеться про те, що коли людина звертатиметься до пункту щеплення, то їй не відмовлять у вакцинації. Поки що зараз можуть отримати другий бустер тільки люди, які мають для цього медичні показання", – розповів Кузін.

Зазначимо, на момент повномасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого Україна перебувала на історичному піку захворюваності на Covid-19 (тоді офіційно зараженими вважалося близько 1,8% населення), однак відразу після цього публікація Міністерством охорони здоров'я відповідних статистичних даних припинилася.

При цьому через місяць, 26 березня, уряд скасував обмеження, пов'язані з Covid-19, та обов'язковість вакцинації від цієї хвороби на період воєнного стану.