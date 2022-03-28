Кабмин отменил на время войны ограничения по Covid-19 и обязательность вакцинации

Кабинет министров отменил на время военного положения установление в тех или иных областях или в целом по стране того или иного уровня эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства №372 от 26 марта.

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Таким образом, в Украине сейчас не установлен ни один из таких уровней ("зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный") и не действуют соответствующие им ограничения, как то ограничения на работу бизнеса, или на допуск в те или иные учреждения, или в межобластной транспорт невакцинированных граждан.

Однако Кабмин все же рекомендовал как людям, так и субъектам хозяйствования продолжать соблюдать противоэпидемические меры, хотя они и не являются больше обязательными.

Кроме того, жителям Украины рекомендовано все же пройти полный курс вакцинации от Covid-19, а медицинским учреждениям подготовиться к реагированию на вспышки инфекции во время военного положения.

В частности, на период военного положения отменена обязательность вакцинации, действовавшая в Украине для определенных категорий работников. Соответственно, за отсутствие у них прививки их нельзя будет уволить.

Напомним, что карантинный режим из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Украине был продлен на два месяца, до 31 мая текущего года, в последний день перед российским военным вторжением — 23 февраля.

На тот момент Украина находилась на историческом пике заболеваемости Covid-19 (официально зараженными числилось около 1,8% населения), после чего публикация Министерством здравоохранения соответствующих статистических данных прекратилась из-за начала войны.

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