Кабмін скасував на час війни обмеження щодо Covid-19 та обов'язковість вакцинації

Кабінет міністрів скасував на час воєнного стану встановлення у тих чи інших областях або загалом по країні того чи іншого рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. Про це йдеться у постанові уряду №372 від 26 березня.

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Таким чином, в Україні зараз не встановлено жодного з таких рівнів ("зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний") і не діють відповідні їм обмеження, як то обмеження на роботу бізнесу, або на допуск в ті чи інші установи чи у міжобласний транспорт невакцинованих громадян.

Проте Кабмін все ж рекомендував як людям, так і суб'єктам господарювання продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів, хоча вони більше не є обов'язковими.

Крім того, жителям України рекомендовано все ж пройти повний курс вакцинації від Covid-19, а медичним установам підготуватися до реагування на спалахи інфекції під час воєнного стану.

Зокрема, на період воєнного стану скасовано обов'язковість вакцинації, яка діяла в Україні для певних категорій працівників. Відповідно, за відсутність у них щеплення їх не можна буде звільнити.

Нагадаємо, що карантинний режим через епідемію коронавірусної інфекції в Україні продовжили на два місяці, до 31 травня поточного року, в останній день перед російським військовим вторгненням — 23 лютого.

На той момент Україна перебувала на історичному піку захворюваності на Covid-19 (офіційно зараженими вважалося близько 1,8% населення), після чого публікація Міністерством охорони здоров'я відповідних статистичних даних припинилася через початок війни.

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