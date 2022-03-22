Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Здоровье
Дата публикации

"Дарница" выпустит препарат от коронавируса по лицензии Pfizer

paxlovid
Упаковка препарата paxlovid. Фото: polsatnews.p

Фармацевтическая компания "Дарница" подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство генерической версии нирматрелвира (paxlovid) — орального противоковидного препарата Pfizer.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как сообщила уполномоченная ООН организация Medicines Patent Pool, в результате удастся не только обеспечить лекарством украинцев, но и поставлять его в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Всего такое соглашение имеют 36 компаний в 13 странах.

"Дарница" с сегодняшнего дня – первая и единственная в Украине, кто имеет право разработки и производства генерической версии для лечения Covid-19 украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона", — заявил в своем Facebook исполнительный директор компании "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Напомним, в начале 2022 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Причем  эффективность этих препаратов против относительно новых вариантов коронавируса, в частности "Омикрона", "до сих пор не ясна".

Перед этим ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.

Автор:
Сергей Горелов