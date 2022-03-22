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"Дарница" выпустит препарат от коронавируса по лицензии Pfizer
Фармацевтическая компания "Дарница" подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство генерической версии нирматрелвира (paxlovid) — орального противоковидного препарата Pfizer.
Как сообщила уполномоченная ООН организация Medicines Patent Pool, в результате удастся не только обеспечить лекарством украинцев, но и поставлять его в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Всего такое соглашение имеют 36 компаний в 13 странах.
Напомним, в начале 2022 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".
Причем эффективность этих препаратов против относительно новых вариантов коронавируса, в частности "Омикрона", "до сих пор не ясна".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Перед этим ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.