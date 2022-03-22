"Дарница" выпустит препарат от коронавируса по лицензии Pfizer

Фармацевтическая компания "Дарница" подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство генерической версии нирматрелвира (paxlovid) — орального противоковидного препарата Pfizer.

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Как сообщила уполномоченная ООН организация Medicines Patent Pool, в результате удастся не только обеспечить лекарством украинцев, но и поставлять его в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Всего такое соглашение имеют 36 компаний в 13 странах.

"Дарница" с сегодняшнего дня – первая и единственная в Украине, кто имеет право разработки и производства генерической версии для лечения Covid-19 украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона", — заявил в своем Facebook исполнительный директор компании "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Напомним, в начале 2022 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Причем эффективность этих препаратов против относительно новых вариантов коронавируса, в частности "Омикрона", "до сих пор не ясна".

Перед этим ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.