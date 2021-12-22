ВОЗ одобрила новую вакцину Nuvaxovid для экстренного применения от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Вакцина была разработана американской компанией Novavax и Коалицией по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).

Новый препарат, состоящий из двух компонентов, производят в Индии.

Сообщается, что хранить его нужно при температуре охлаждения от 2 до 8 градусов.

В третьей фазе клинических испытаний, которые проводились в Великобритании и Мексике, эффективность вакцины Nuvaxovid составила от 89,7% до 90,4%.

Следует отметить, что 17 декабря ВОЗ уже одобрила экстренное применение вакцины Covovax производства той же американской компании Novavax.

Накануне вакцину Nuvaxovid одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует делать прививки вакцинами Nuvaxovid и Covovax людям старше 18 лет. Возможные побочные реакции — головные боли, боли в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание.

Среди противопоказаний к вакцинации препаратами Novavax — лихорадка, острая инфекция или аллергия на компоненты вакцин.