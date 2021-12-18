ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использовать для профилактики коронавирусной инфекции очередной препарат – вакцину Covavax, производимую Индийским институтом сыворотки по лицензии американской биотехнологической компании Novavax.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что Covavax соответствует стандартам и что польза от этой вакцины "далеко превышает любые риски и может использоваться в глобальном масштабе".

Отмечается, что включение препарата в список рекомендованных для экстренного применения нацелено на увеличение доступа к вакцинации, в том числе, в странах с низкими доходами.

Ожидается, что вакцина будет одобрена рядом стран, которые пускают только привитых против коронавируса путешественников.

Одно из преимуществ препарата - более простые условия хранения. Для прохождения полного этапа вакцинации необходимо сделать две дозы вакцины.

Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины производят из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности против гепатита В и гемофильной инфекции.

Covavax стал девятым в списке одобренных для экстренного применения вакцин. Ранее ВОЗ одобрила вакцины: американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, китайские Sinovak и Sinofarm, два варианта британской вакцины компании AstraZeneca и индийский Covaxin.

Пока остается открытым вопрос, насколько новая вакцина может помочь в борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его ведомство разрешит украинцам делать бустерную прививку против Covid-19 в январе-феврале 2022 года, если сложатся все необходимые для этого обстоятельства.

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