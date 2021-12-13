Ученые Израиля доказали, что бустерная доза вакцины Pfizer защищает от штамма "Омикрон"

Из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового варианта Omicron, сообщает CNBC.

В исследовании, проведенном Медицинским центром имени Хаима Шибы и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения Израиля, сравнивалась кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад, с таким же количеством людей, сделавших ревакцинацию месяцем ранее.

«Люди, получившие вторую дозу пять или шесть месяцев назад, не обладают способностью противостоять "Омикрону". Хотя у них есть некоторый иммунитет против штамма Delta, — заявила Гили Регев-Йохай, директор отделения инфекционных заболеваний в "Шибе".

Исследователи из Израиля подчеркнули, что работали с настоящим вирусом, а не с биоинженерным вариантом - это позволило получить характерные мутации омикрона.

«Хорошая новость в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз», — подчеркнула Гили Регев-Йохай.

Израильское исследование прошло следом за работами, проведенными в Южной Африке, которые показали, что вариант "Омикрон" может вызывать заболевание при защите двумя дозами.

13 декабря 2021 года стало известно, что на территории Великобритании зафиксировали первый в мире летальный случай от нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19 под названием "Омикрон". До этого времени во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что не было зарегистрировано смертей пациентов с таким штаммом.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTechзаявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы. Но ведется и работа над созданием адаптированной вакцины.

Ожидается, что первые партии вакцины против именно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в течение в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.