"Омикрон" приближается к границам Украины: в России выявили новый штамм Covid-19

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР в Россию, подтвердили новый штамм коронавирусной инфекции “Омикрон”.

Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сообщается, что "Омикрон" был выявлен у двух граждан России, вернувшихся из ЮАР.

Накануне в ведомстве заявили, что у 9 россиян, прибывших из Южной Африки, был обнаружен Covid-19. Их поместили в обсерватор.

Утром российские СМИ сообщили о том, что россиянка заболела, вернувшись из ЮАР, но эта информация была неофициальной, со слов самой женщины.

Она рассказала, что после возвращения в Россию у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у пациентки, предположительно, выявлено заражение штаммом "Омикрон".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Новый штамм быстро быстро распространяется по миру. По состоянию на начало декабря его обнаружили в 23 странах. Больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке – 77, а также в Великобритании – 22.

В связи с распространением нового штамма коронавируса “Омикрон” в Украине с 3 декабря установили запрет на въезд иностранцам, прибывшим из ряда стран Африки.