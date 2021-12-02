Украина закрывает границы для иностранцев, прибывших из стран Африки

В связи с распространением нового штамма коронавируса “Омикрон” в Украине с 3 декабря устанавливается запрет на въезд иностранцам, прибывшим из ряда стран Африки.

Такое решение Кабинет министров принял во время заседания 2 декабря, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Украина с 00:00 03 декабря 2021 года на период действия карантина в стране закрывает свои границы для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватин, Мозамбика, Малави. Ограничение касается иностранцев, которые находились на территории этих стран Африки не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Для украинцев и иностранцев, которые длительное время проживают на территории Украины, установили более мягкие правила.

Они могут въехать в Украину, даже если прибыли из африканских стран, но должны будут пройти обязательную самоизоляцию, обсервацию. Это же правило касается супругов и детей граждан Украины.

Украина вводит новые ограничения на въезд в страну из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Впервые его обнаружили в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".

Из-за нового штамма коронавируса страны начали вводить новые карантинные ограничения. 27 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма Covid-19 "Омикрон".

Новый штамм быстро быстро распространяется по миру. По состоянию на начало декабря его обнаружили в 23 странах. Больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке – 77, а также в Великобритании – 22.