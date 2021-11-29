Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в африканские страны из-за нового штамма Covid-19

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину", — говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендовали украинцам следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Отмечается, что посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную "горячую линию" для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: emb_za@mfa.gov.ua.

Также граждане Украины могут обратиться за помощью на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Отметим, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.

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