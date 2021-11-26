Великобритания остановила рейсы из Южной Африки из-за нового варианта Covid-19

В Южной Африке выявили новый опасный вариант Covid-19. Поэтому Великобритания временно запретила полеты из ЮАР и пяти соседних стран. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По словам министра здравоохранения Британии Саджида Джавида, ограничения на поездки вступают в силу с 26 ноября и являются мерой предосторожности для сдерживания распространения нового варианта коронавируса.

Британия занесет шесть африканских стран в "красный" список. Это означает, что все, кому удастся попасть в Великобританию из этих стран, должны будут самоизолироваться.

Аналогичные меры приняли власти Израиля, но они также включили в "красный" список Мозамбик.

Ученые все еще пытаются определить, является ли новый вариант, который назвали B.1.1529, более смертоносным, чем предыдущие. Известно, что новый вариант имеет больше всего мутаций из всех идентифицированных штаммов.

Теперь в Южной Африке и на международном уровне опасаются волны случаев заболевания, которые могут еще больше усилить давление на систему здравоохранения, которая и так перегружена.

"В рамках нашего тщательного наблюдения за вариантами по всему миру мы узнали о распространении нового потенциально опасного варианта", — сказал министр Джавид.

В агентстве подчеркивают, что решение Великобритании стало еще одним ударом для отрасли авиаперевозок, которая только начинала восстанавливаться после ранее введенных ограничений.

До введения ограничений от 500 до 700 человек ежедневно прибывали в Великобританию рейсами через Южную Африку, и ожидалось, что это число увеличится в следующие 4-6 недель из-за сезонных поездок.

В Евросоюзе также вводят новые ограничения и ужесточают требования. В частности, 25 ноября в ЕС предложили сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Еврокомиссия предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года.

Пока другие страны ужесточают карантин, Франция, наоборот, его ослабляет. Министр здравоохранения страны Оливья Веран сообщила, что власти Франции не будут вводить карантинные ограничения или комендантский час, вместо этого в стране ускорят кампанию вакцинации.

Тем временем в Украине также растет динамика вакцинации. По данным Минздрава Украины, по состоянию на 26 ноября уже 42,4% взрослого населения страны получили по крайней мере одну прививку против Covid-19.