ЕС собирается ужесточить правила въезда: потребуется сертификат на 9 месяцев и бустерная доза вакцины

Европейская комиссия выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Евросоюзе выдано уже более 650 млн сертификатов о Covid-вакцинации, но из-за ввода некоторыми странами бустерных доз предлагается унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.

«9-месячный период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз, начиная с 6 месяцев, и предусматривает дополнительный период в 3 месяца, чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации могут корректироваться и граждане могут иметь доступ к бустерам», — говорится в сообщении.

Комиссия предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года.

Напомним, Кипр, Хорватия и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины — он с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации. В другие страны Евросоюза необязательные поездки из стран, которые не входят в «зеленый список», подлежат временным ограничениям.

При этом Австрия с 22 ноября 2021 года ввела общегосударственный карантин, поэтому в страну временно нельзя въехать с туристической целью, в том числе и украинцам. Исключения только для посещения родственников, лечения, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

А вот Индия разрешила полностью вакцинированным туристам 99 стран въезжать без прохождения карантина. Это случилось после того, как границы были закрыты для иностранцев на 20 месяцев из-за пандемии коронавируса. Посетить эту страну смогут и граждане Украины.