Австрия закрывается для туристов: в стране объявили локдаун

В Австрии с 22 ноября начинает действовать общегосударственный карантин, поэтому в страну временно нельзя въехать с туристической целью, в том числе и украинцам. Об этом сообщило посольство Украины в Австрии.

С понедельника в стране усиливают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса для всех категорий граждан (вакцинированных и невакцинированных).

Так как в Австрии закроют гостиницы и хостелы, а также торговые центры и заведения общественного питания, въезд в страну с туристической целью становится невозможным.

В некоторых случая украинцы смогут въехать на территорию Австрии. Например, для посещения родственников, лечения, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Для этого при себе нужно иметь сертификат о полной вакцинации. Сертификат о вакцинации считается действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации.

Вместо него можно предоставить подтверждение о выздоровлении после заболевания на COVID-19. Таким документов является медицинская или официальная справка, оформленная на английском или немецком языках, о том, что инфекция была преодолена в течение последних 180 дней.

"Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни. Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала " Дія " с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английской или немецкой языках с указанием количества произведенных доз и типа вакцины", — уточнили в посольстве.

Австрия признает следующие вакцины:

Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Кроме того, с 22 ноября в Австрию можно въехать с регистрацией и 10-дневным карантином. Это допускается с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест, не старше 72 часов). ПЦР-тест должен быть сделан в медицинских лабораториях Украины, которые имеют соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены на английском или немецком языке.

Предварительно, не раньше, чем за 72 часа до въезда, требуется пройти онлайн-регистрацию путешествия. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на двух сайтах: oesterreich.gv.at и https://entry.ptc.gv.at/.

После въезда на территорию Австрии сразу же необходимо самоизолироваться на 10 дней. Через 5 дней карантин можно прервать при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19.

"Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда", — добавили в посольстве.

Накануне Тунис ужесточил требования для въезда в страну из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь все, кто въезжают в страну, независимо от их вакцинного статуса, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета.

Тем временем США открывают свои границы для туристов. Страна с 8 ноября отменила ограничения на въезд для граждан из стран Шенгенской зоны, а также Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

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