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В мире 50 минут назад

Камбоджа отменила карантин для туристов

Глава правительства решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей

Камбоджа отменила карантин для туристов Камбоджа отменила карантин для туристов

Руководство Камбоджи отменило требование недельного карантина для привитых туристов с 15 ноября. Об этом сообщает портал Phnom Penh Post.

"Премьер-министр Хун Сен решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей — как камбоджийцев, так и иностранных граждан-начиная с 15 ноября" — говорится в сообщении.

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В специальном послании органам власти 14 ноября Хун Сен заявил, что эта политика "позволит стране полностью открыться" и что она "отражает политику других стран региона".

Кроме этого, он также заявил, что все невакцинированные путешественники должны пройти 14-дневный карантин.

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"В Камбодже почти полностью вакцинировано почти 88 процентов от общей численности населения, составляющего около 16 млн человек. Таким образом, больше нет требований к карантину, за исключением тех, кто не был вакцинирован, кому все еще нужно пройти 14-дневный карантин, как и раньше" — отметил Хун Сен.

Он добавил, что полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только пройти экспресс-тест и дождаться результатов у себя дома.

Если результаты будут отрицательными, они смогут отправиться в любую точку Камбоджи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Камбодже будут построены самые высокие башни-близнецы в мире. Они будут выше Petronas Towers в Куала-Лумпуре, но ниже Бурдж-Халифа в Дубае

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