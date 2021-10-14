Бали открыл границы для иностранных туристов

Индонезийский курортный остров Бали после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, открыл границы для туристов из 19 стран.

Как сообщает BBC, на фоне снижения количества новых больных коронавирусом правительство Индонезии стремится постепенно восстановить туризм на острове Бали.

По информации агентства, на сегодняшний день на Бали имеют право въезжать полностью вакцинированные путешественники из 19 стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия и Норвегия.

После прибытия на остров люди должны отбыть пятидневный карантин в отеле.

В ВВС отмечают, что со временем правительство рассмотрит возможность сокращения периода карантина до трех дней, а позже вообще полностью отменит это требование.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября Польша разрешила въезд для вакцинированных граждан Украины, которые путешествуют с несущественной целью, в том числе с целью туризма. Об этом сообщили в Польской пограничной службе.

Напомним, в августе Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации до этого действовало у Украины лишь с Венгрией: соответствующее соглашение было подписано еще в июне. Благодаря этому многие жители Закарпатской области смогли вакцинироваться в Венгрии или на границе с ней.

При этом с 7 августа эта страна открыла наземную границу для всех граждан Украины, даже не привитых от COVID-19.

В свою очередь другие страны Европы в различное время разрешили въезд украинцам при предъявлении документа о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, однако эта политика не была централизована на уровне всего союза.