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1 час назад

Бали открыл границы для иностранных туристов

Правительство Индонезии стремится постепенно восстановить туризм на острове Бали

Остров Бали. Фото: Getty Images Остров Бали. Фото: Getty Images
Остров Бали. Фото: Getty Images

Индонезийский курортный остров Бали после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, открыл границы для туристов из 19 стран.

Как сообщает BBC, на фоне снижения количества новых больных коронавирусом правительство Индонезии стремится постепенно восстановить туризм на острове Бали.

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По информации агентства, на сегодняшний день на Бали имеют право въезжать полностью вакцинированные путешественники из 19 стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия и Норвегия.

После прибытия на остров люди должны отбыть пятидневный карантин в отеле.

В ВВС отмечают, что со временем правительство рассмотрит возможность сокращения периода карантина до трех дней, а позже вообще полностью отменит это требование.

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Ранее сообщалось, что с 9 сентября Польша разрешила въезд для вакцинированных граждан Украины, которые путешествуют с несущественной целью, в том числе с целью туризма. Об этом сообщили в Польской пограничной службе.

Напомним, в августе Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации до этого действовало у Украины лишь с Венгрией: соответствующее соглашение было подписано еще в июне. Благодаря этому многие жители Закарпатской области смогли вакцинироваться в Венгрии или на границе с ней.

При этом с 7 августа эта страна открыла наземную границу для всех граждан Украины, даже не привитых от COVID-19.

В свою очередь другие страны Европы в различное время разрешили въезд украинцам при предъявлении документа о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, однако эта политика не была централизована на уровне всего союза.

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